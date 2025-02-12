刑事局掃蕩六合彩簽賭網站 全台逮71名組頭法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中12日電）刑事局電偵大隊第二隊查緝六合彩網路簽賭網站，今年初掃蕩全台13個縣市對經營「雙盈」賭博網站集團，查出累計簽賭金額達新台幣68.6億元，共逮捕71名組頭，警詢後依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，警方針對以六合彩系列等網路簽賭網站進行查緝，發現「雙盈」等賭博網站透過層層不同權限帳號，進行管理及吸收賭客，並將網站伺服器主機架設於境外，經查有近70個經營網賭的可疑地點，遍布全台13個縣市。

電偵大隊於今年1月20日至2月3日，統合台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、新竹、苗栗、彰化、南投、嘉義、屏東等13個地區，動員逾300名警力，逮捕擔任組頭涉嫌經營網路賭博平台的林姓男子等71人。

透過 Google News 追蹤中央社

辦案人員並查扣電腦主機38台、行動電話52支、筆電、平板、點鈔機、投注簽單、帳冊及銀行存簿等贓證物，查扣現金274萬餘元。

警方查出，賭博集團以多層次傳銷方式招攬賭客，並依組頭的大股東、總代理、代理等職位職級，可抽取2%至20%利潤，涉案集團累計簽賭金額達68億6645萬餘元，警方全案詢問後，依賭博罪嫌將林男等71人移送各地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140212