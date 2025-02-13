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三重分局員警涉收賄26萬元 洩個資助討債遭起訴

2025/2/13 12:10
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（中央社記者劉世怡台北13日電）台北地檢署偵辦一起詐騙集團案時，發現新北市三重警分局李姓員警涉收賄新台幣26萬多元，洩漏個資給友人助討債尋仇，全案今天偵結，依貪污收賄等罪起訴李姓員警及友人等8人。

北檢偵辦一起詐欺案件時，發現多名民眾個資及車籍資料外洩，循線查出是三重分局員警李昆霖涉洩漏查詢的個人資料給李姓友人；北檢去年7月間執行搜索拘提行動，李昆霖一度遭羈押，日前已獲交保。

台北地檢署今天偵結，認定李昆霖收取李姓友人9筆賄款，共計26萬7000元，李昆霖本可在符合個人資料保護法規定下，依法蒐集、利用個人資料，但他卻為滿足李姓友人需求，透過警方的平台、系統非法蒐集及利用個資，對於被害人的資訊自主權已造成侵害，也減損民眾對公務機關合理利用個資的信賴度。

檢方指出，李昆霖可預見李姓友人蒐集民眾個資將作違法用途，仍自民國110年間起至113年7月間被拘提日止，多次提供民眾個資給李姓友人；李姓友人再交付個資給同案共犯去討債尋仇。

檢方表示，李昆霖另接受彭姓及蔣姓友人要求，查詢並提供部分民眾個人資料而涉及洩密。

檢察官審酌李昆霖行為構成貪污治罪條例收賄罪、違反個人資料保護法及洩密罪嫌，從重以貪污治罪條例收賄罪論罪，因他行為時為警員，為具有法定職務權限的公務員，建請法院加重其刑。

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另一方面，本件是因李昆霖的供述而查獲李姓友人，檢方建請法院依貪污治罪條例規定，對李昆霖減輕其刑。

北檢今天偵結，起訴李昆霖、李姓、彭姓、蔣姓友人以及4名共犯，共計8人。（編輯：陳清芳）1140213

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