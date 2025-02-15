疑路況不熟闖樹林人行地下道 小客車經拖吊脫困

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北警方今天說，王姓女子13日駕駛小客車，行經樹林區長壽街、後站街口時，疑因路況不熟，誤闖人行地下道受困。拖吊過程，車輛從入口一路順階梯滑到底，經一番功夫才脫困。

新北市樹林警分局樹林派出所副所長林東衍表示，13日中午12時許據報，樹林區長壽街「長壽地下道」發生交通障礙，立即派員處理。

警方說，到場了解為63歲王姓女子駕駛小客車，沿樹林區後站街往保安街一段方向行駛時，疑因不熟悉路況，在長壽街口誤駛入人行地下道。

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警方說，長壽地下道為貫穿台鐵西部幹線，樹林火車站前站與後站之間的人行地下道，僅供行人穿越。王女在車輛卡住後自行脫困，無人受傷。員警疏導交通，協助拖吊人員將卡在地下道出入口的車輛排除。

據了解，原受困車輛因後輪懸空，卡在地下道入口，拖吊過程不慎失控，小客車一路沿階梯滑向地下道底部，經過一番功夫才順利拖到地面脫困。（編輯：李錫璋）1140215

新北警方15日表示，樹林區「長壽地下道」出入口13日中午發生小客車誤闖，車輛因後輪懸空受困。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年2月15日