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台88線2車追撞 女駕駛下車等待遭數度撞擊亡

2025/2/17 11:02（2/17 11:21 更新）
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台88快速道路16日晚間發生事故，54歲張女駕車追撞前車後下車放警示牌，在分隔島旁等候時，張女遭後方來車撞至對向車道，再次遭數度撞擊，當場死亡。（屏東縣政府警察局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月17日
台88快速道路16日晚間發生事故，54歲張女駕車追撞前車後下車放警示牌，在分隔島旁等候時，張女遭後方來車撞至對向車道，再次遭數度撞擊，當場死亡。（屏東縣政府警察局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年2月17日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）台88快速道路昨晚10時許，54歲張女駕車先追撞前車，雙方在分隔島旁放置警示牌後等候。但後方自小客車閃避不及，將張女撞飛至對向車道，再次遭數度撞擊，當場死亡。

屏東縣屏東警分局第五組長蔡鴻哲表示，昨晚10時11分許，台88線15.5公里西向處發生嚴重交通事故，54歲張女開車先追撞64歲張男駕駛自小客車。雙方放置三角警示牌後在分隔島旁等待時，後方39歲李男駕車閃避不及撞上；張女遭撞飛至對向車道，遭行經車輛數度撞擊，當場無生命跡象。

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蔡鴻哲指出，64歲張男僅手部受傷送醫治療，現場所有駕駛人酒測值均為0。已採集現場相關證據，另有3名東向車道駕駛人出面說明，將調閱相關監視器釐清事故責任。

警方提醒，駕駛人在快速道路上發生事故時，應立即開啟警示燈，評估環境安全後再放置三角警示標誌，並迅速撤離至安全地帶，同時撥打110報案，避免二次事故發生。此外，行駛快速道路時避免超速，注意車前狀況，確保行車安全。（編輯：孫承武）1140217

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