前立委廖國棟涉索賄5百萬 施壓官員推動綠能遭訴

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）前國民黨立委廖國棟等人涉收受業者賄款500萬元，以召開協調會等方式多次施壓水利署、南水局，企圖重新啟動屏東縣牡丹鄉的綠能計畫。北檢今天依貪污罪起訴廖國棟及業者等5人。

台北地檢署起訴指出，經濟部於民國106年公告「屏東縣牡丹水庫水域型太陽能光電發電系統計畫」招商，但因投資成本過高、當地原住民反對等因素，本計畫在107年流標後未再推動，並經屏東縣政府同意停止計畫。

108年間，蔡姓、池姓開發業者有意重啟本案，池男找上時任美歐亞公司開發經理謝姓男子合作，並由蔡男透過廖國棟辦公室主任洪姓男子，請託廖國棟協助施壓水利署及南水局，承諾給予相當報酬。

108年11月間，廖國棟透過洪男轉告業者，水利署及南水局對本案持開放態度，並以贊助競選為由向蔡男索賄新台幣50萬元。蔡男、池男、謝男遂攜帶現金前往花蓮交付洪男，作為請託廖國棟的前金。

109年1月間，廖國棟連任立委並擔任立法院經濟委員會召委，隨即於2月召集水利署及南水局至國會辦公室召開協調會，要求降低投標門檻，但遭水利署及南水局拒絕。同月，廖國棟再次召開協調會，要求評估重啟時程，並指示洪男向蔡男索賄。業者隨後交付200萬元，作為酬謝召開協調會的對價。

109年3月間，廖國棟邀集時任水利署副署長鍾朝恭召開協調會，當場施壓要求推動計畫，隨後透過洪男安排與蔡男會面並索賄，業者隨後交付250萬元，作為酬謝施壓鍾朝恭的對價。

此外，在廖國棟的施壓下，南水局函請屏東縣牡丹鄉公所、牡丹鄉民代表會提供參考意見，但鄉公所表達反對，鄉代會則決議要求廖國棟暫停推動。

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其後，廖國棟因涉立委收賄案遭羈押禁見，未協助推動計畫。蔡男認為計畫推動不如預期，欲向廖國棟討回全數賄款，廖國棟稱已歸還50萬元，但現在無力償還，雙方不歡而散，蔡男遂向法務部調查局檢舉。

檢察官偵查後，認定廖國棟、洪男涉犯貪污治罪條例的對於職務上行為收受賄賂罪，蔡男、池男、謝男犯非公務員對公務員不違背職務之行為交付賄賂罪，依法提起公訴：另外，審酌蔡男為本案檢舉人，且自偵查初期即自白犯行，建請法院減輕或免除其刑。（編輯：張銘坤）1140219