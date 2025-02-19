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中埔宮壇火災1童身亡 嘉檢：炭化難辨識將解剖釐清

2025/2/19 16:46（2/19 17:28 更新）
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嘉義中埔鄉和美村一間宮壇18日晚上發生火災，造成1名剛滿4歲男童不治及其3親人重傷，檢警19日相驗，男童外觀炭化難以辨識，21日解剖釐清死因。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義中埔鄉和美村一間宮壇18日晚上發生火災，造成1名剛滿4歲男童不治及其3親人重傷，檢警19日相驗，男童外觀炭化難以辨識，21日解剖釐清死因。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義中埔鄉和美村一間宮壇昨晚發生火災，造成1名剛滿4歲男童不治及其3名親人重傷，檢警今天相驗，男童外觀炭化難以辨識，預計21日下午解剖釐清死因。

嘉義地檢署表示，檢警會同法醫於下午相驗結束，死者男童全身四度燒燙傷，外觀炭化難以辨識，21日下午進行解剖鑑定死因。

檢警表示，警方於昨天晚上6時20分據報，指嘉義縣中埔鄉和美村一處宮壇發生火災，警消人員於4分鐘後到場救災，於昨天晚上6時59分撲滅火勢，現場依序救出未滿4歲的蕭姓男童、86歲蕭姓老翁、79歲蕭姓老婦人3人，隨即送醫急救。

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檢警指出，最後救出剛滿4歲不久的蕭姓男童，其體表面積100%四度燒燙傷，已明顯死亡，經救護人員判斷無須送醫。重傷送醫3人分別為死者的堂弟及曾祖父、曾祖母。

檢警表示，經詢問消防局火調科人員初步調查事故原因，研判是門口旁電線老化走火，因旁邊有放置陣頭神將，助燃火勢，一發不可收拾。（編輯：李淑華）1140219

#中埔鄉
#火災
#消防局
#嘉義地檢署
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