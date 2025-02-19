國道中山高6車連環撞2死者疑失聯移工 警釐清是否有人逃離現場

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）國道1號北上167.7公里處，18日下午發生6車連環撞，2東南亞籍男子遭拋出車外，送醫不治；事故中疑有人逃離現場，以及2死者是否為失聯移工，警方持續追查釐清。

國道1號北上167.7公里處，18日下午5時24分發生6車連環撞。國道公路警察局第三公路警察大隊調查，1輛小貨車撞擊前方小客車，造成小客車往左偏移撞擊行駛中線的另輛小客車，行駛中線的小客車被撞後，翻了多圈側翻車道上，並與前方外側車道3輛小客車發生碰撞。

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而車輛在翻覆過程有2男被甩出車外，當場沒有生命徵象，送醫搶救，2人在昨、今天不治，另有2女傷勢較輕；國道警方初步調查，2死者為東南亞籍人士，分別為30歲黎姓男子、48歲黃姓男子。

國道警方調閱監視器畫面發現，車禍時被撞翻自小客車上，疑似還有其他乘客，案發後趁亂逃離現場，目前刑事組持續追查；至於2死者身分是否為失聯移工，將等移送後交由移民署調查釐清。（編輯：陳仁華）1140219