國道1號6車連撞2死者遭拋出車外 疑為外籍人士

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）國道1號北上167.7公里處，18日傍晚發生6車連撞，4人受傷，其中2人送醫後分別在昨、今天不治且疑為外籍人士，車輛翻覆過程有人被拋出車外，警方釐清是否有使用安全帶及肇因。

國道1號北上167.7公里處，18日下午5時24分發生6車連環撞。國道警方初步調查，1部自小貨車撞擊前方自小客車，造成自小客車往左偏移，並撞擊行駛中線車道的自小客車導致其翻覆，翻覆過程中再與前方外側車道3部自小客車發生碰撞，造成4人受傷，其中2人傷勢較嚴重。

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中市消防局獲報派員到場協助，48歲黃姓男子當場沒有生命徵象，送醫搶救，昨日宣告不治；同車30歲黎姓男子也沒有呼吸心跳，送往衛福部豐原醫院急救，今天上午5時許宣告不治；25歲羅女及56歲陳女則輕傷。

國道警察第三大隊表示，該起事故在車輛翻覆過程中有人員被拋出車外，將針對是否有使用安全帶，會同相關單位進行採證調查。本件事故造成翻覆車輛其中2人死亡，疑為外籍人士，2人是否為駕駛後續調查釐清。（編輯：李淑華）1140219