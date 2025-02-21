特搜女義消過馬路遭撞死 曾支援高雄氣爆明揚大火

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄鳳山17日發生行人穿越斑馬線挨撞死亡車禍，受害者為54歲許姓女特搜義消，她加入義消至今12年，曾支援高雄氣爆、台南維冠大樓震災及屏東明揚大火搜救任務。

許女2月17日晚間8時許走在鳳山區新富路一處斑馬線上，遭53歲林男開車撞倒在地，又被後方48歲周姓男子車輛壓過，經送醫急救仍宣告不治。高雄市政府警察局鳳山分局表示，2車駕駛皆無酒駕，依過失致死罪送辦。車禍影片被放上網路後，引發網友熱議。

高雄市政府消防局特種搜救大隊長蘇裕銘今天下午接受媒體聯訪表示，許女民國102年加入高雄市義勇消防總隊，至今已經12年。中間持續自我精進訓練，之後也參加義消特搜隊任務編組，同時也是高市特搜大隊參與NAP中型及重型認證的最大推手，曾支援高雄氣爆、台南維冠大樓地震倒塌及屏東明揚公司大火搜救任務。

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蘇裕銘指出，許女正職是高雄長庚紀念醫院庶務行政工作，但她是利用勤餘時間從事熱心助人工作，她熱愛山林，在山域跟水域、高空救援、特種搜救都持續自我精進，其全方位技能不但可以在前線搜救，也可以協助後勤管理。

蘇裕銘說，許女平時活潑開朗，與警義消同事互動良好，參與的任務多不勝數，包括TKRT義消繩索隊，她為了提升救難能力也馬上報名，其熱心公益是眾人有目共睹。對於其不幸離世，許多警義消都感到非常痛心不捨。（編輯：謝雅竹）1140221