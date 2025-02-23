台南15歲少年無照騎車 連撞3機車釀5傷

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南一名15歲少年今天騎著向親人借來的機車無照上路，在東區與另一輛機車碰撞後疑心虛逃逸，數百公尺內又與另外2輛機車碰撞，少年倒地受傷送醫，並造成另外4人受傷。

台南市政府警察局第一分局東寧派出所長顏旭志接受媒體聯訪表示，上午11時左右接獲通報，指稱於東寧、勝利路口發生肇事逃逸案件，員警到場發現重機車A車行經該路口時，與重機車B車發生碰撞後逃逸。

顏旭志指出，A車隨後於11時10分在東榮、青年路口與重機車C車發生車禍後倒地，A車駕駛身體多處擦傷送醫治療，員警調查發現A車另涉及稍早在東寧、林森路口一起肇事逃逸事故，後續相關肇責由警方調查釐清中。

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警方初步調查，A車為15歲少年無照騎車上路，先與69歲黃姓男子騎乘機車發生碰撞，疑因心虛逃離現場，隨後於數百公尺內，再連續與2輛機車發生碰撞，導致70歲高姓女子、45歲李姓女子與12歲康姓男童母子受傷。

警方指出，3件車禍共造成5人受傷，肇事者經檢測無酒精反應，但送醫後需留院觀察，詳細情形待肇事者傷勢好轉到案後釐清，並依肇事逃逸及公共危險罪移送。（編輯：蕭博文）1140223