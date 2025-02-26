高雄男發奇想把警車當免費計程車 謊報被搶遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄賴男因無足夠車資搭計程車，竟報警謊稱錢包被不明機車騎士搶奪，待警方到場了解，藉故搭警車便車前往自己想去的地方，遭警識破將他送辦，雄檢依誣告罪嫌起訴。

賴姓男子在接受警察詢問時雖坦承犯行，但被移送至高雄地檢署偵查時，卻改口辯稱是因自律神經失調意識不清，才會以為包包被搶，事實上包包根本就在家裡等說法；但檢方依據警方調閱的監視器畫面、員警到場詢問賴男密錄器畫面、警方報案單等證據，不採信賴男辯詞。

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高雄地檢署偵結後，依誣告罪將賴男提起公訴，並聲請刑事簡易判決處刑。

起訴書指出，賴男去年2月26日晚間11時許原想前往高雄小港區，但身上沒有足夠車資遭計程車拒載，賴男於是心生一計報警謊稱自己錢包被一輛雙載白色機車的騎士搶奪，藉此把警察叫來，再藉故搭乘警車前往；不過警方事後調閱監視器畫面，發現並無賴男所稱情事，且賴男說詞反覆，經進一步詢問才發現是賴男為搭便車竟編造謊言。（編輯：陳仁華）1140226