海巡破製毒工廠查私菸 防市價10億毒品流入社會

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（中央社記者張已亷高雄26日電）海巡署去年下半年陸續破獲1件製毒工廠及2重大走私案，估計查獲毒品市價約10億元、私菸達5500萬元；海委會主委管碧玲表示，查緝團隊同心協力合作，是人民安居樂業最重要依賴。

海洋委員會海巡署偵防分署今天在南部分署第五岸巡隊前廣場，舉辦「查獲毒品工廠及走私大麻、私菸聯合記者會」，由管碧玲主持、到場見證團隊合作打擊犯罪成果，及頒發加菜金給偵辦人員，強調查緝團隊合作是國家長治久安、人民安居樂業最重要依賴，同心協力合作是無窮力量基礎。

海巡署偵防分署指出，新竹查緝隊去年8月間在苗栗地區台61線西濱快速公路旁破獲一間製毒工廠，經查為溫姓男子涉嫌刻意選擇位處偏僻鄉間平房製毒，查獲第三級毒品38公斤（約可製造7萬包毒咖啡）、第四級毒品先驅原料164.66公斤（約可製造67萬包毒咖啡）及製毒工具1批，市值達新台幣3億多元，全案依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署。

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海巡署偵防分署表示，台東查緝隊則在去年10月間接獲情資，成功在屏東縣車城鄉後灣地區近海攔截企圖搶灘的運毒遊艇，調查發現此販毒集團利用年輕人受訓學習駕船技術走私毒品，專案小組陸續緝獲7名嫌犯，並查獲第二級毒品大麻花共計389公斤，市值逾6億多元，全案依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署。

另外，海巡署偵防分署指出，高雄查緝隊去年底獲報，有私梟企圖利用年前走私大量香菸牟取暴利，後續與關務署高雄關等單位組成專案小組查緝，發現旗津區某造船廠已無營運但仍有車輛進出，查獲嫌犯以「工具櫃」隱避密道走私1354箱（67萬7000包）私菸，後續逮捕4名涉案人，全案違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局裁處。（編輯：郭諭儒）1140226