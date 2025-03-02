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維安特勤隊攻堅 保三高雄前鎮透天厝逮藥頭

2025/3/2 12:44
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（中央社記者張已亷高雄2日電）保安警察第三總隊第二大隊偵辦毒品案向上溯源，鎖定何姓男子疑為藥頭，日前搭配維安特勤隊到高雄前鎮區一處透天厝攻堅，成功在2樓拘提何男，訊後依毒品罪嫌解送橋檢偵辦。

保三總隊刑警大隊第二大隊高雄偵查分隊長雷寀慈今天接受媒體聯訪表示，在偵辦毒品案向上溯源過程，鎖定何男涉嫌參與毒品犯罪，與高雄市政府警察局、保一總隊維安特勤隊組成專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

雷寀慈指出，經專案小組密集跟監，鎖定何男在高雄市前鎮區一處透天厝長期出入，2樓以上為何男與朋友聚會處所，1樓則為童裝店，且何男會以1樓電捲門控制出入人員。

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雷寀慈表示，專案小組考量執勤安全並防止人犯滅證，25日晚間以維安特勤優勢警力攻堅搜索，成功在2樓拘提何男到案，訊後將何男依涉嫌違反毒品危害防制條例解送橋頭地檢署偵辦。

據了解，警方溯源查出22歲何男疑為藥頭，25日攻堅入內發現房內有毒品味道，但現場未查獲毒品，懷疑何男透過監視器畫面發現警方攻堅，趁隙將毒品銷毀，全案將由檢方指揮偵辦。（編輯：蕭博文）1140302

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