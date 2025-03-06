海巡署建立法律諮詢律師制度 提升執法專業性

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）中國灰色地帶侵擾頻傳，海洋委員會海巡署今天表示，為審慎處理重大海域爭議案，並向國際妥適說明，特別訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬6名律師為執法後盾，以維台灣海洋權益。

海巡署今天發布新聞稿表示，為建立法律諮詢機制，特訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬學有專精且享譽業界的6名律師，自1日起擔任署內法律諮詢律師，並於昨天舉行律師聘任儀式，作為海巡人員日後執法工作的堅強後盾。

聘任6名律師，分別為胡清竣、邱建銘、楊貴智、林柏宏、舒瑞金及許嘉珊。

海巡署指出，台灣四面環海，以海洋立國，近來國際情勢詭譎多變，台灣海域更面臨中國海警船、科研船和次標準權宜輪破壞海底電纜等情形，不排除為中國灰色地帶襲擾，為能遵循國際法相關法令及兩岸條例等相關規範，審慎處理重大海域爭議事件，並向國際妥適說明爭取認同，盼藉此機至以維護台灣海洋權益。

同時，海巡署肩負台灣邊境第一道守護防線，毒品防制及走私偷渡查處等相關犯罪型態日新月異，第一線執法現場經常遭遇不同犯罪手法及科技工具，相關勤、業務規劃及執行，須落實依法行政原則，才能確保犯罪查緝的工作成果，並兼顧人民權益保障。

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海巡署指出，相關專業領域的法律意見，已成為現階段推動海巡任務不可或缺的參據。

建立法律諮詢機制後，海巡署說，將藉由法律諮詢律師的專業協助，更進一步強化海巡執法品質，落實依法行政，並確保國家安全，同時保障民眾及執法人員權益。（編輯：張銘坤）1140306