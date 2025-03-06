加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
魏哲家：赴美投資應客戶要求 不影響台灣投資且會加速
首頁 / 社會

海巡署建立法律諮詢律師制度 提升執法專業性

2025/3/6 17:27（3/6 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海洋委員會海巡署6日表示，考量中國灰色地帶侵擾頻傳，為審慎處理重大海域爭議案，並向國際妥適說明，特別訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬6名律師為執法後盾。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月6日
海洋委員會海巡署6日表示，考量中國灰色地帶侵擾頻傳，為審慎處理重大海域爭議案，並向國際妥適說明，特別訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬6名律師為執法後盾。（海巡署提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）中國灰色地帶侵擾頻傳，海洋委員會海巡署今天表示，為審慎處理重大海域爭議案，並向國際妥適說明，特別訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬6名律師為執法後盾，以維台灣海洋權益。

海巡署今天發布新聞稿表示，為建立法律諮詢機制，特訂定法律諮詢律師試辦計畫，延攬學有專精且享譽業界的6名律師，自1日起擔任署內法律諮詢律師，並於昨天舉行律師聘任儀式，作為海巡人員日後執法工作的堅強後盾。

聘任6名律師，分別為胡清竣、邱建銘、楊貴智、林柏宏、舒瑞金及許嘉珊。

海巡署指出，台灣四面環海，以海洋立國，近來國際情勢詭譎多變，台灣海域更面臨中國海警船、科研船和次標準權宜輪破壞海底電纜等情形，不排除為中國灰色地帶襲擾，為能遵循國際法相關法令及兩岸條例等相關規範，審慎處理重大海域爭議事件，並向國際妥適說明爭取認同，盼藉此機至以維護台灣海洋權益。

同時，海巡署肩負台灣邊境第一道守護防線，毒品防制及走私偷渡查處等相關犯罪型態日新月異，第一線執法現場經常遭遇不同犯罪手法及科技工具，相關勤、業務規劃及執行，須落實依法行政原則，才能確保犯罪查緝的工作成果，並兼顧人民權益保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海巡署指出，相關專業領域的法律意見，已成為現階段推動海巡任務不可或缺的參據。

建立法律諮詢機制後，海巡署說，將藉由法律諮詢律師的專業協助，更進一步強化海巡執法品質，落實依法行政，並確保國家安全，同時保障民眾及執法人員權益。（編輯：張銘坤）1140306

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：