聯合國反貪腐公約聯盟官網 台灣列名簽署透明承諾

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（中央社記者劉世怡台北6日電）法務部廉政署今天表示，去年12月間簽署「UNCAC透明承諾」，現在經「聯合國反貪腐公約聯盟」認可並於官網公布，台灣為唯一自主簽署及遵循透明承諾的非公約締約國。

法務部廉政署去年12月9日舉行第2屆「透明晶質獎」頒獎典禮暨台灣透明論壇及簽署「UNCAC透明承諾」，簽署「UNCAC透明承諾」部分，由法務部長鄭銘謙及廉政署長馮成簽署，行政院副院長鄭麗君及國際透明組織主席瓦勒瑞安（Francois Valerian）見證。

廉政署今天指出，2025年3月聯合國反貪腐公約聯盟認可並於官網公布（網址：https://uncaccoalition.org/uncac-review/transparency-pledge/），台灣為唯一自主簽署及遵循透明承諾的非公約締約國，讓國際看見台灣落實公約審查透明度及公民參與的決心。

此聯盟是全球逾400個公民社會組織（CSO）組成的全球網絡，致力於促進公約批准、實施和監督，為喚起各國落實公約審查機制，加強審查過程的透明度，並促進公民組織參與，倡議各國簽署公約審查透明承諾，截至2025年2月，全球已有40個國家簽署，包含丹麥、挪威、瑞典、瑞士、英國、美國、法國、德國等清廉印象指數領先國家。

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聯盟所倡議的透明承諾中有六大重點，分別是將公布最新的審查期程；將分享審查機構或主要協調者的資訊；將宣布完成國家審查並指出報告公布位址；將及時發布自評清單、完整國家報告（英文）及執行摘要（當地語言）。

以及將辦理公民社會簡報和公開辯論，探討報告的發現；將公開支持公民社會觀察員參與聯合國反貪腐公約附屬機構。（編輯：張銘坤）1140306