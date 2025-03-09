網傳國1桃園段小客車逆向迴轉 公路警局將追查

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）國道公路警察局今天指出，有民眾在網路上傳影片，內容顯示1輛自小客於國道1號南向桃園出口路段涉逆向迴轉跨越槽化線，疑要下交流道。尚未接獲檢舉，若查證屬實依法製單。

國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳孟宏接受媒體聯訪表示，民眾於社群網站貼文指稱1輛自小客車於國道1號南向桃園出口路段涉逆向迴轉跨越槽化線，疑似要下交流道，並將相關影片畫面上傳社群網站。

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陳孟宏說，經調查第一公路警察大隊目前尚未接獲民眾通報及檢舉，初步檢視影片內容，無法判別車輛是否為惡意違規，或因事故或其他因素所導致逆向迴轉行為，警方將依職權調查相關違規影像，若違規屬實可依道路交通管理處罰條例，處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，接受道路交通安全講習。

國道公路警察局呼籲駕駛人，行經交流道應遵守標誌、標線、號誌行車，若上錯交流道，應至下個交流道再迴轉，不可有逆向或是倒車等行為。用路人若發現違規時，在安全不違規前提下，可利用「高速公路1968」APP（應用程式）的警政報案爭取時效，國道警察會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。（編輯：戴光育）1140309