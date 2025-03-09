加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 社會

網傳國1桃園段小客車逆向迴轉 公路警局將追查

2025/3/9 14:48（3/9 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳孟宏9日指出，有民眾在網路上傳影片，內容顯示1輛自小客於國道1號南向桃園出口路段涉逆向迴轉跨越槽化線，疑要下交流道，目前尚未接獲民眾通報及檢舉，若查證屬實依法製單。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月9日
國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳孟宏9日指出，有民眾在網路上傳影片，內容顯示1輛自小客於國道1號南向桃園出口路段涉逆向迴轉跨越槽化線，疑要下交流道，目前尚未接獲民眾通報及檢舉，若查證屬實依法製單。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）國道公路警察局今天指出，有民眾在網路上傳影片，內容顯示1輛自小客於國道1號南向桃園出口路段涉逆向迴轉跨越槽化線，疑要下交流道。尚未接獲檢舉，若查證屬實依法製單。

國道公路警察局第一公路警察大隊分隊長陳孟宏接受媒體聯訪表示，民眾於社群網站貼文指稱1輛自小客車於國道1號南向桃園出口路段涉逆向迴轉跨越槽化線，疑似要下交流道，並將相關影片畫面上傳社群網站。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳孟宏說，經調查第一公路警察大隊目前尚未接獲民眾通報及檢舉，初步檢視影片內容，無法判別車輛是否為惡意違規，或因事故或其他因素所導致逆向迴轉行為，警方將依職權調查相關違規影像，若違規屬實可依道路交通管理處罰條例，處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，接受道路交通安全講習。

國道公路警察局呼籲駕駛人，行經交流道應遵守標誌、標線、號誌行車，若上錯交流道，應至下個交流道再迴轉，不可有逆向或是倒車等行為。用路人若發現違規時，在安全不違規前提下，可利用「高速公路1968」APP（應用程式）的警政報案爭取時效，國道警察會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。（編輯：戴光育）1140309

#警察局
#桃園
#國道
#國道1號
#道路交通管理處罰條例
#陳孟宏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：