金門縣大學生113年遭詐64件 警局與大學合作防範

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（中央社記者吳玟嶸金門縣11日電）金門縣警察局表示，113年金門縣大學生遭詐騙案64件，佔詐欺案約16%；警局與金門大學簽打詐識詐合作備忘錄，盼提升校園師生防詐意識，減少詐欺案發生數、降低財損。

為強化防詐騙宣導及教育，落實保護學生與民眾財產安全目標，金門縣警察局與金門大學簽署打詐識詐合作備忘錄，盼能提升校園師生防詐意識，減少詐欺案發生數、降低財損。

金門縣警察局透過新聞稿表示，根據警政署公布數據，詐騙案件整體數量仍居高不下，在23歲以下學生族群遭詐騙案件約佔19%。

警察局指出．民國113年度至今與金門大學合力主辦58場防詐宣導活動，而113年度金門縣大學生遭詐騙案仍有64件，佔全般詐欺案件約16%，前6大詐騙類別分別為假中獎通知、假網拍、假買家騙賣家、假投資、假色情應召詐財及假租屋廣告。

警察局表示，為達成打詐綱領2.0版「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」目標，警察局與金門大學合作，由校方整合校園各方資源並結合系所相關力量，提供警察局打造跨機構參與校方的社群平台，透過系統化防詐訊息傳播策略，擴大校園學子對防制詐騙認知與警覺。

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警察局表示，雙方將進一步設立校園防範詐騙機制，包括建立應急反映管道及新增專責聯絡窗口，協助師生更快捷有效處理潛在詐騙威脅，在關鍵時刻聯繫警局，避免不必要損失，提升風險抵禦效率。

金門縣警察局長黃壬聰表示，盼能透過讓校園師生加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，及連結「打詐儀錶板」平台，即時更新識詐知能，使防詐工作發揮最大成效。此次簽署合作備忘錄，雙方都期盼彼此共同以多面向的防範措施，協力減少學生受害機率，促進平安就學及幸福校園目標實現。（編輯：郭諭儒）1140311