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新北店貓海扁路過家犬 動保處開罰飼主3000

2025/3/11 19:52（3/11 20:11 更新）
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新北市三重區有店家養貓當成公關貓，平時親人，但某日見路過家犬突凶性大發，從監視畫面看到下方店貓前衝攻擊情形。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月11日
新北市三重區有店家養貓當成公關貓，平時親人，但某日見路過家犬突凶性大發，從監視畫面看到下方店貓前衝攻擊情形。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年3月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市三重區有店家養貓當成公關貓，平時親人，但某日見路過家犬突凶性大發，竟前衝攻擊，家犬女飼主護狗被抓傷，使得貓狗大戰演變成飼主互告，動保處日前裁罰貓主3000元。

動保處表示，三重區三民路某店家養了一隻公貓，平時和順親人，如同店家的公關貓，去年某日見有女子牽柴犬經過店門口，竟突然暴怒衝出店外，伸爪海扁狗狗，飼主為保護愛犬驅貓，也慘遭貓抓傷濺血，造成小腿多處傷口。

據了解，狗飼主事後向警局報案提告貓飼主傷害，狗飼主的男友事後得知竟到店家怒踹店貓，也引得貓的飼主憤而提告毀損，動保處近期接獲舉報後，日前約談家貓飼主及調閱監視器影片釐清案情。

動保處查看監視畫面時也對貓的凶狠表現印象深刻，形容有如忍者貓般迅速猛烈攻擊；而貓的飼主表示，貓不曾咬傷人及動物，當日對方遛狗時疑似侵犯貓的領域，才會一氣之下尾隨攻擊犬隻。

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貓主說明當下已急忙追出來用網子把貓抓回來，但是為時已晚，遛狗民眾已被攻擊受傷，對方就醫後就到警局報案及提告求償。

動保處表示，經了解案情後，認定飼主因未在公共區域提供其他適當防護措施管控寵物行動，而導致家貓衝出門外攻擊遛狗民眾，依新北市動物保護自治條例處貓飼主新台幣3000元罰鍰。並要求飼主管控寵物行動，違者得按次處罰，最高可處1萬5000元罰鍰。（編輯：張銘坤）1140311

#新北市
#動保處
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