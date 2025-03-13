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桃園聖保祿醫院凌晨火警 男病患火燒約束帶釀災

2025/3/13 14:10（3/13 15:36 更新）
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桃園市聖保祿醫院13日凌晨發生火警，一名病房內的患者疑似持打火機欲燒毀身上約束帶引發火勢；院方表示，火災發生時，護理人員立即發現並以滅火器撲滅，同時緊急疏散樓層病患，搶救過程中造成2名護理人員輕微嗆傷，相關財物損失仍在調查中。圖為聖保祿醫院外觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月13日
桃園市聖保祿醫院13日凌晨發生火警，一名病房內的患者疑似持打火機欲燒毀身上約束帶引發火勢；院方表示，火災發生時，護理人員立即發現並以滅火器撲滅，同時緊急疏散樓層病患，搶救過程中造成2名護理人員輕微嗆傷，相關財物損失仍在調查中。圖為聖保祿醫院外觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年3月13日
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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市聖保祿醫院今天凌晨發生火警，一名病房內的患者疑似持打火機欲燒毀身上約束帶引發火勢，醫護人員發現後自行滅火，男患者手腳約10%的2度燒燙傷送急診治療，未波及他人。

桃園市政府消防局表示，今天凌晨零時58分接獲通報，位於桃園區建新街的天主教聖保祿醫院發生火警，消防局立即派出消防人員6名及消防車2輛前往搶救，不過隊員抵達時院方已自行撲滅火勢。

消防局指出，現場為地上7層、地下3層的鋼筋混凝土結構建築物，起火層位於6樓的1個床位，現場無危險物品，火勢由院方自行撲滅，初步調查，燃燒病床床墊及拉簾，燃燒面積約0.5平方公尺，事故造成44歲簡男手腳2度燒燙傷約10% ，由院方直接將患者送至急診室就醫，至於財物損失及起火原因目前正調查中。

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據了解，病床上的44歲簡男原先手腳綁有約束帶，疑似想拿打火機將約束帶燒毀掙脫，但意外導致火勢燃燒床墊等物，醫護人員發現後立即持滅火器將火撲滅，並將簡男送至急診室就醫，同病房病患當時恰巧下樓購物未受波及。

聖保祿醫院說，火災發生時，護理人員立即發現並以滅火器撲滅，同時緊急疏散樓層病患，搶救過程中造成2名護理人員輕微嗆傷，至於相關的財物損失仍在調查中，門診及住院未受影響。（編輯：林恕暉）1140313

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