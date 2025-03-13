調職警帶走案件卷宗 獲緩起訴

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（中央社記者趙敏雅新北13日電）張姓員警民國110年間偵辦毒品案件，調職後將卷宗帶走，放在私人車上，之後因修車被車廠人員發現報警。新北檢考量張男一時疏忽，深表悔悟，近日依洩密等罪嫌予以緩起訴處分。

根據緩起訴書，張男於民國107年10月19日至111年1月19日任職新北市政府警察局三峽分局鳳鳴派出所，期間偵辦葉姓、方姓2人涉持毒品K他命案件。張男111年1月調動至永和分局，將案件卷宗放在私人車上。

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張男於112年7月30日離職，離職前數日，將車輛開到北市北投區某間修車廠維修，因事隔3個月未取車付款，車廠負責人檢視車內物品，發現上述案件卷宗，報警請求協助，由北投分局警方循線查出，交由新北市警局移送偵辦。

張男在偵查中坦承不諱，新北地方檢察署檢察官考量，張男一時疏漏未注意，犯後坦承犯行，深表悔悟，認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間1年，須向國庫支付新台幣3萬元。（編輯：方沛清）1140313