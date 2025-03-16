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女子辯稱車多才行駛國道路肩 法官勘驗未採信

2025/3/16 18:43
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）李姓女子駕駛小貨車行駛國1因違規行駛路肩遭舉發。李女主張因左方車道車輛多無法匯入才行駛路肩要求撤銷罰單，法院勘驗發現左方車道並無車輛且未啟用方向燈，駁回訴請。

台中高等行政法院判決書中提到，李女在2023年9月駕駛小貨車行經國道1號246.1公里雲林路段，她因違規行駛在路肩，遭拍照舉發。國道警察局依規開罰，依違反道交條例33條第1項第9款，「行駛高速公路未依規定使用路肩開罰6000元」。

李女不服提起行政訴訟，她主張因左方車道車輛眾多，無法匯入車道才會行駛路肩，要求撤銷罰單。

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經勘驗取締違規照片3張，發現李女行駛至加速車道與外側車道接合處時，左側並無車輛，而左後方的大貨車距離她仍有一段距離，李女的小貨車並無啟用方向燈，仍繼續行駛在路肩前進。

法官認為，就算當時主線車道內有車輛，應該降低車速，等待進入同一車道，李女卻開進路肩，其違規行為縱無故意也有過失，訴請撤銷為無理由，應予駁回，可上訴。（編輯：李淑華）1140316

#台中高等行政法院
#國道警察局
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