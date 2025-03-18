非法移工昏迷遭丟包產業道路不治 桃檢起訴雇主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）泰國籍潘姓非法移工去年在畜牧場工作時倒地昏迷，魏姓雇主夫婦找來計程車司機與另名移工將其載到產業道路丟包，再佯裝路人報案，潘男送醫後不治。桃檢偵結依遺棄罪起訴4人。

桃園地檢署起訴書指出，警方去年10月19日接獲報案，有男子頭部腫大失去意識、口吐白沫被丟包在新竹縣一處產業道路旁，送醫後在同月21日宣告不治；死者為46歲泰國籍潘姓逃逸移工，由桃檢檢察官相驗釐清死因。

案經警方、移民署調查，潘男曾在某畜牧場工作，且同為失聯移工的同事、31歲泰國籍威姓男子案後行蹤不明，因此追查出威男下落並拘提到案。

起訴書指出，威男到案供稱，潘男去年10月19日在魏姓男雇主的畜牧場工作時因不明原因倒地昏迷，魏男及妻子擔心非法僱用逃逸移工的事件曝光，竟沒將潘男送醫，而是找來69歲姚姓計程車司機，將潘男載至附近的產業道路丟包。

起訴書指出，魏男等人在丟包前先將潘男的衣服換掉，避免被認出畜牧場員工身分，丟包後再讓姚姓司機佯裝路人報案「路倒」，魏男夫婦則將潘男的衣物、手機等證物燒毀，並要求相關人等不可吐露案情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

起訴書指出，依據法醫解剖鑑定報告，潘男生前因頭後枕頂部創傷，導致顱內出血，由於腦部腫脹、腦幹出血，導致腦損傷併發肺炎死亡，且潘男的肝硬化也是死亡加重因子。

起訴書指出，潘男可能因肝昏迷倒地、頭部遭受撞擊，難以認定死亡結果與魏男等人的遺棄行為有直接因果關係，因此未構成遺棄致死罪。檢方今天偵結，依遺棄罪起訴魏男、魏男的黃姓妻子（在押）、姚姓司機和威姓移工（在押）等4人。（編輯：李錫璋）1140318