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非法移工昏迷遭丟包產業道路不治 桃檢起訴雇主

2025/3/18 16:49（3/18 17:16 更新）
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泰國籍潘姓非法移工113年間在畜牧場工作時倒地昏迷，雇主夫婦找來計程車司機與另名移工將其載到新竹縣一處產業道路丟包，再佯裝路人報案，潘男送醫後不治。桃園地檢署18日偵結，起訴雇主等4人。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年3月18日
泰國籍潘姓非法移工113年間在畜牧場工作時倒地昏迷，雇主夫婦找來計程車司機與另名移工將其載到新竹縣一處產業道路丟包，再佯裝路人報案，潘男送醫後不治。桃園地檢署18日偵結，起訴雇主等4人。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 114年3月18日
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（中央社記者葉臻桃園18日電）泰國籍潘姓非法移工去年在畜牧場工作時倒地昏迷，魏姓雇主夫婦找來計程車司機與另名移工將其載到產業道路丟包，再佯裝路人報案，潘男送醫後不治。桃檢偵結依遺棄罪起訴4人。

桃園地檢署起訴書指出，警方去年10月19日接獲報案，有男子頭部腫大失去意識、口吐白沫被丟包在新竹縣一處產業道路旁，送醫後在同月21日宣告不治；死者為46歲泰國籍潘姓逃逸移工，由桃檢檢察官相驗釐清死因。

案經警方、移民署調查，潘男曾在某畜牧場工作，且同為失聯移工的同事、31歲泰國籍威姓男子案後行蹤不明，因此追查出威男下落並拘提到案。

起訴書指出，威男到案供稱，潘男去年10月19日在魏姓男雇主的畜牧場工作時因不明原因倒地昏迷，魏男及妻子擔心非法僱用逃逸移工的事件曝光，竟沒將潘男送醫，而是找來69歲姚姓計程車司機，將潘男載至附近的產業道路丟包。

起訴書指出，魏男等人在丟包前先將潘男的衣服換掉，避免被認出畜牧場員工身分，丟包後再讓姚姓司機佯裝路人報案「路倒」，魏男夫婦則將潘男的衣物、手機等證物燒毀，並要求相關人等不可吐露案情。

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起訴書指出，依據法醫解剖鑑定報告，潘男生前因頭後枕頂部創傷，導致顱內出血，由於腦部腫脹、腦幹出血，導致腦損傷併發肺炎死亡，且潘男的肝硬化也是死亡加重因子。

起訴書指出，潘男可能因肝昏迷倒地、頭部遭受撞擊，難以認定死亡結果與魏男等人的遺棄行為有直接因果關係，因此未構成遺棄致死罪。檢方今天偵結，依遺棄罪起訴魏男、魏男的黃姓妻子（在押）、姚姓司機和威姓移工（在押）等4人。（編輯：李錫璋）1140318

#桃園地檢署
#移民署
#泰國
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