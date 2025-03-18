南投警反詐騙 加強攔阻面交黃金、不動產抵押

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投警方近期攔阻面交黃金、設定不動產抵押借款詐騙案，南投縣警察局再強化攔阻，指示所轄警察分局拜訪銀樓等黃金買賣處所及地政事務所加入防護網，盼杜絕「地面師」詐騙。

詐騙手法更新，近期頻傳民眾交付黃金或以不動產設定抵押借款，南投縣警察局長謝宗宏指示攔阻再升級，除原有金融機構、超商群組，各分局再拜訪各銀樓等黃金買賣處所及地政事務所加入防護網團隊，今天在竹山鎮召開記者會，持續深化民眾識詐、防詐意識。

南投縣警察局統計，全縣今年2月受理詐欺案159件、財損總金額新台幣6231萬元，件數以草屯鎮受理43件最多，前5大案類依序為假投資詐騙、假網拍詐騙、假交友投資詐財、解除分期付款誘騙賣家、中獎通知，財損金額則以假投資詐騙占72.07%為最多。

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縣警局指出，與各機關協力，今年2月攔阻詐騙金額2765多萬元，較去年同期的870多萬元，增加約1895萬元，3月更攜手台灣銀行攔阻詐騙面交250萬元黃金，守住民眾血汗錢；謝宗宏說，打擊詐欺需全民參與，南投警方將持續與地方單位合作，深化反詐觀念。

縣警局表示，防制「地面師」詐騙集團針對土地或房產行騙，竹山地政事務所現場宣導「地籍異動即時通」服務，民眾只要完成申請，未來產權若有變動，地政機關會第一時間以簡訊或電子郵件通知當事人或指定通知對象，若發生異常過戶可及時防範阻止。（編輯：張雅淨）1140318