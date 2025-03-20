台灣民間反詐騙協會成立 公私協力齊反詐

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）為強化社會對抗詐欺犯罪能力，台灣民間反詐騙協會今天舉行成立大會，警政署長張榮興說，盼透過公私協力，藉由民間百工百業力量，強化全國民眾防詐意識，降低詐騙案和金額。

警政署刑事局今天舉行「公私協力反詐－歡迎台灣民間反詐騙協會成立」記者會，包括張榮興、刑事局長周幼偉、資深藝人白嘉莉，以及財經名人專家徐俊相、胡睿涵、盧燕俐和徐佳馨等人都共襄盛舉。

刑事局透過新聞稿表示，此協會召集人為弗利思特文化事業董事長許良源，成員類型包含媒體業、企業與科技業、法律與會計事務所、藥師公會、教育與學術機構和其他企業與機構等。

張榮興致詞表示，現在詐騙猖獗，已成全民公敵，且詐騙集團分工細膩，統合許多人才從事不法，透過受害個案可知高好發類型為假投資詐騙手法，受害金額也相當多。

他指出，政府從事打詐工作，自去年7月推行打詐4法等措施，包括金管會、數發部和法務部等多個單位也加入打詐，但力量仍無法盡善盡美，感謝許良源成立台灣民間反詐騙協會，讓公私協力攜手打詐，肯定能提升效果。

張榮興提到，從打詐儀表板數據可看到，從去年11月的每天詐騙金額約新台幣4億元，迄今已降為每天2.6億元；整體詐騙金額也從去年11月的126億元、12月的124億元，降至今年1月的95億元、2月的60億元，趨勢逐步下降，但仍有許多努力空間。

他說，針對打詐有2個主要目標。首先，希望透過民間百工百業力量，強化全國民眾防詐意識；其次，未來努力方向不僅只案件查緝，更重要的是要讓案件發生數和金額下降。

許良源也表示，將協助政府具體打詐，展現行動力，強化全民防詐意識有效降低詐騙犯罪，未來推動方向包括，在立法院推動跨黨派修法提高普通詐欺罪及加重詐欺罪的刑責，目前修法版本最重可達10年徒刑，併科500萬元罰金；甚至引進新加坡的鞭刑，嚴刑峻法遏阻詐欺高利潤的犯罪行為。

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刑事局指出，「台灣民間反詐騙協會」的成立，將能補充公部門的不足，並透過整合社會資源，推動3大關鍵方向，包括「提供被害人援助，減少詐騙帶來的傷害」、「對未履行防詐義務的社群平臺提告，要求負起責任」和「擴大防詐宣導，深化全民識詐意識」。

反詐騙協會成員包括壹電視、東森電視、周刊王、三立電視、華視新聞、八大電視、宏將廣告、全國廣播公司；以及亞太集團、富比士網路科技、名緯集團、昇恆昌、大同公司、靖天集團、口袋證券、弗利思特公司、富裔實業；崇法法律事務所、重和法律事務所；藥師公會、力祥藥品、關渡醫院、馬偕醫學院、春天診所；北商法學院、石原慈善基金會、遠雄文教公益基金會、永達社福基金會、鴻海教育基金會等。（編輯：方沛清）1140320