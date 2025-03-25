宜蘭某飯店男員工闖入女裸湯區 業者致歉、解僱

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭縣員山鄉某飯店昨天發生男員工闖入女子裸湯區，女顧客之後認為「能體會被性侵者感覺」。飯店業者今天出面道歉，解僱這名男員工。

有女網友在臉書（Facebook）「聽你說飯店」社團發文提醒網友，她入住這家飯店，當時近中午要泡裸湯準備換衣服，距離中午12時營業時間還未結束，但需門禁卡才能打開的大門就被打開了，走進1名男員工在更衣室的門口，大喊「小姐們，快出來了」。

女網友表示，當時在場有4名女性，其中3名是裸體狀態，當下衣衫不整的她相當害怕。經過這次事件，能體會被性侵者的感覺，事發瞬間非常驚嚇，只能假裝沒事回覆男員工「好」。

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飯店業者今天說明，依露天風呂標準作業程序，男員工巡視男湯，女員工巡視女湯。昨天上午，這名男兼職員工在女湯池入口玄關處以語音提醒場內顧客，告知露天風呂即將閉館，請準備離場，當時女湯池內仍有數名女顧客還在泡湯。

業者表示，接獲投訴後已向女顧客致歉、免除於酒店所有消費，並告知已解僱這名男員工，同時告誡部門主管，要求強化管理稽核，杜絕類似疏失。（編輯：李錫璋）1140325