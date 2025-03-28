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台中梧棲銀樓搶案2嫌落網 起出贓款約13萬元

2025/3/28 15:31（3/28 16:06 更新）
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台中市梧棲區某銀樓27日被搶走1條市價約新台幣20萬元金項鍊，清水警分局偵查隊長游啟明（圖）28日表示，警方獲報循線追緝2名犯嫌，在高雄成功逮獲2人，並起出剩餘贓款約13萬元。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月28日
台中市梧棲區某銀樓27日被搶走1條市價約新台幣20萬元金項鍊，清水警分局偵查隊長游啟明（圖）28日表示，警方獲報循線追緝2名犯嫌，在高雄成功逮獲2人，並起出剩餘贓款約13萬元。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年3月28日
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中梧棲區某銀樓昨天被搶走1條市價約20萬元金項鍊，警方循線今天在高雄苓雅1處大樓查獲2名犯嫌，並起出作案衣物及贓款約13萬元，依強盜罪嫌移送偵辦，並持續追查銷贓管道。

台中市警察局清水分局昨天下午3時多獲報，梧棲區台灣大道八段1家銀樓遭搶，成立專案小組偵辦。

清水分局偵查隊長游啟明接受媒體聯訪表示，昨天下午3時49分許，2名男子進入台灣大道某銀樓，佯裝欲挑選購買金飾，過程中1人藉口到戶外抽菸，利用老闆開啓門鎖之際，搶走金項鍊1條（重約2兩，價值約新台幣20萬），接著奪門而出，並駕駛自小客車逃離現場。

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游啟明指出，案發後與市刑大共同成立專案小組，循線在高雄市發現涉案車輛，並經調閱監視器鎖定22歲戴姓男子及27歲涂姓男子涉有重嫌，經報請檢察官開立拘票，今天上午11時45分許，在高雄市苓雅區一處大樓內查獲2名犯嫌。

警方表示，現場並起獲作案用衣物及剩餘贓款約13萬元，警方將持續追查犯嫌銷贓管道。全案依強盜罪嫌移請台中地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1140328

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