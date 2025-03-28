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花蓮查水錶明良臻重開羈押庭 議員籲應停職

2025/3/28 17:22
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣民政處長明良臻涉罷免「查水表」，地院下午重開羈押庭。有議員認為處長若判羈押，職務當然停止，縣府應表態立場；花蓮縣府指出，選務非縣府業務，靜待司法調查。

國民黨籍立委傅崐萁遭罷團提議罷免，明良臻疑要求戶政人員登門查對資料等「查水表」爭議，花蓮地檢署檢察官依違反個資法等罪聲請羈押禁見；同案民政處副處長吳俊毅、花蓮市鍾姓戶政事務所主任等6人分別以新台幣30萬至2萬元交保。明良臻原裁定交保，檢方抗告，花蓮高分院昨發回更裁。花蓮地院下午3時再開羈押庭。

花蓮縣議會今天召開臨時會，明良臻請假，由副處長吳俊毅暫代。由於吳身兼花蓮縣選委會總幹事，對於議員詢問他本案看法，他簡短回應「檢察官諭知不能對案情有說法」。

無黨籍縣議員楊華美在議會臨時動議指出，明明就有「查水表」不合法事實，否則副處長不會被以30萬元交保、處長還被聲押，政務官或事務官無法執行業務，本該要被停職，縣府有無自行調查？

楊華美指出，明良臻涉嫌違反選罷法、洩露個資等行為，就是行政不中立，並非要縣府調查案情，而是應加強相關人員教育訓練，真正做到行政中立。

民進黨籍縣議員張美慧說，花蓮縣府曾聲明因時間緊迫、沒有經驗等理由，難道這就是縣府的態度嗎？縣府所屬公務人員被司法調查，卻把責任都推給基層公務人員。

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也有議員為明良臻等公務人員叫屈。國民黨籍花蓮縣議員林玉芬說，中選會委託戶政單位查對工作，期限短、又沒清楚說明執行方式，花蓮市是人口最多的戶所當然會急，為公務人員感到難過。

花蓮縣府代理秘書長饒忠回應，戶政機關如何接受中選會委託，並沒有經過花蓮縣府，且選罷法、選務工作都是選委會職責，縣府不便回答，靜候司法調查。（編輯：孫承武）1140328

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