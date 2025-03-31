簡報技術助國民法官掌握案情 中檢張凱傑獲青年獎章

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中地檢今天表示，中檢檢察官張凱傑面對傳統刑事訴訟模式變革，利用簡報技術讓複雜案件以清晰簡化方式呈現，助國民法官迅速掌握案情，日前獲中華民國青年獎章表揚。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，自國民法官新制施行以來，中檢辦理案件已達41件，經法院一審宣判12件、有罪定讞7件。

救國團29日舉行民國114年青年獎章頒獎活動，其中中檢國民法官專組檢察官張凱傑，在360名具傑出事蹟的青年獎章遴選中，於「基層奉獻類」獲得中華民國青年獎章。

檢方指出，張凱傑致力於法庭溝通與被害人保護，面對傳統刑事訴訟模式變革與挑戰，充分運用簡報技術與視覺化證據，讓複雜案件得以清晰簡化方式呈現，使國民法官能在有限時間內迅速掌握案情。

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檢方表示，張凱傑結合司法專業，投身開發法庭簡報技術課程，近年不僅為檢察官、法官及辯護人授課，並參與培訓種子檢察官及新進司法官，且投身推廣國民參審、柔性司法理念。

檢方提到，面對現行及115年即將擴大施行的第二階段國民法官新制，期勉能在國民法官法庭中為被害人權益發聲，實現、傳承守護法院正義及國民法律感情的核心價值。（編輯：陳仁華）1140331