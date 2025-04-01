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專訪／洪申翰談缺工：本國勞工就業機會優先 移工不能成為低薪定錨
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酒駕逆向闖國道引2事故 8旬翁挨罰送辦

2025/4/1 12:47（4/1 13:21 更新）
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83歲彭姓老翁日前在國道1號苗栗頭屋路段逆向行駛，先與其他車輛擦撞，後又造成另一輛自小客車閃避失控擦撞護欄。警方1日表示，老翁酒測值0.22mg/L，依法舉發移送苗栗地檢署偵辦。圖為老翁駕駛之車輛。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月1日
83歲彭姓老翁日前在國道1號苗栗頭屋路段逆向行駛，先與其他車輛擦撞，後又造成另一輛自小客車閃避失控擦撞護欄。警方1日表示，老翁酒測值0.22mg/L，依法舉發移送苗栗地檢署偵辦。圖為老翁駕駛之車輛。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月1日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）83歲彭姓老翁在國道1號苗栗頭屋路段逆向行駛，先與其他車輛擦撞，後又造成另一輛自小客車閃避失控擦撞護欄。警方今天表示，老翁酒測值0.22mg/L，依法舉發送辦。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊指出，3月30日凌晨4時許接獲民眾通報後，立即派遣巡邏車前往，於國道1號南向125公里內側車道，攔停逆向往北行駛的彭姓老翁車輛，員警要求老翁下車並帶往路肩，老翁卻稱「我聽不到」。

國道員警調查，彭姓老翁疑從苗栗交流道誤闖國道1號南向車道，沿途逆向行駛，先與顏姓女子（30歲）駕駛自小客車發生擦撞，另外1部由高姓女子（58歲）所駕駛的車輛，也為了閃避而失控撞上內側護欄，造成高女1人受傷，所幸傷勢輕微。

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警方指出，彭男酒測值為0.22mg/L，其餘各車駕駛人酒測值均爲0，除依道路交通管理處罰條例舉發彭男新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰並吊扣汽車牌照2年外，並依涉嫌公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

交通部新竹區監理所苗栗監理站表示，依據高齡駕駛人駕駛執照管理制度規定，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年需重新換發駕照，辦理換照需經體檢合格，並通過認知功能測驗，或檢附未患中度以上失智症證明；若聽力有受損，經矯正後聽力為90分貝以上，只能換機車駕照及普通小型車駕照。此外，若高齡者未換發駕照，遭警察查獲，可依道路交通管理處罰條例第22條第1項第7款駕照逾期開罰。（編輯：張銘坤）1140401

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