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通知驗尿驚見持刀男開門就砍 高雄2警徒手壓制移送

2025/4/2 16:34（4/2 17:26 更新）
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有毒品前科54歲曾姓男子2日被高雄市員警通知要到派出所驗尿，疑似情緒不穩持西瓜刀朝員警揮砍遭制伏，被依妨害公務罪嫌移送。（高雄市警察局新興分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月2日
有毒品前科54歲曾姓男子2日被高雄市員警通知要到派出所驗尿，疑似情緒不穩持西瓜刀朝員警揮砍遭制伏，被依妨害公務罪嫌移送。（高雄市警察局新興分局提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月2日
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（中央社記者張已亷高雄2日電）高雄市警察局新興分局2員警今天上午到苓雅區執行勤務時，遭有毒品前科曾姓男子持西瓜刀揮砍，2人合力壓制曾男，過程中手部受傷包紮無大礙，並依妨害公務罪嫌將曾男移送。

新興分局自強路派出所副所長楊毅文接受媒體聯訪表示，上午7時許與29歲員警陳亮宇到苓雅區某公寓執行安居緝毒專案，通知54歲有毒品前科曾男要到派出所驗尿，驚見曾男開門並手持1把30公分長西瓜刀。

楊毅文說，當下聽到陳亮宇喊聲提醒曾男持刀，他則趁曾男面向陳亮宇揮砍時，從對方背後進行壓制，陳亮宇發現曾男雖遭壓制但仍有空間可以揮砍，就衝上前徒手抓住刀刃。

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「當下沒有時間思考危險，若沒有立即反應可能對方會造成更大傷害」，楊毅文說，2人合力將曾男制伏後通報支援，過程造成他手部受擦挫傷，陳亮宇則是右手虎口處受撕裂傷、左手背受擦挫傷，初步也懷疑曾男因過去曾使用毒品導致情緒不穩因此揮刀。

警方表示，2員警經鄰近醫院包紮後並無大礙，全案依妨害公務罪現行犯逮捕曾男送辦，將持續調查曾男有無其他不法。（編輯：陳仁華）1140402

#苓雅區
#新興分局
#警察局
#陳亮宇
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