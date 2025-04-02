研發循環水耕種「蘋果派」大麻 台中假釋男又起訴

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中李姓男子曾以水耕方式種大麻，判刑入獄，假釋後又研發循環式水耕技術，種植新品種「蘋果派」大麻；警方今年1月查獲大批大麻成品，並將他逮捕送辦，檢方日前已起訴。

保安警察第三總隊今天發布新聞稿表示，第一大隊日前接獲情資指出，55歲李男疑似在台中架設場地種植大麻販售，立即與台中市警察局刑事警察大隊第四隊、第五分局、第六分局與彰化縣警察局彰化分局、南投縣警察局竹山分局等單位共組專案小組偵辦。

案經辦案人員跟監蒐證後，於今年1月21日前往李男位於台中北屯區北屯路租屋處搜索，當場在地下室內發現循環式水耕大麻場，查獲新品種「蘋果派」大麻植株30棵、大麻種子110顆、大麻花成品9包（重689公克）及水耕設備一批。

警方查出，李男曾於民國105年間，以魚菜共生水耕方式種植大麻遭判刑4年，去年2月假釋出獄後，研發出循環式水耕技術，並自去年6月起承租房屋，將通往地下室通道以特製置物架隱蔽，並以薰香精油掩蓋大麻濃郁氣味，於今年初採收加工首批689公克、市值逾新台幣200萬餘元大麻花成品，還好及時被警方查獲。

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警方全案詢後，依違反毒品危害防制條例將李男移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

警方說明，新品種「蘋果派」大麻花毒品，具高濃度四氫大麻酚（THC），更容易導致心理及生理上成癮風險，對使用者引發思覺失調造成反應判斷能力降低，導致交通事故案例增加，民眾應提高警覺遠離毒品，避免造成終生遺憾。（編輯：陳仁華）1140402