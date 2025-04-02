加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共軍演東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、立即備戰操演應對
首頁 / 社會

研發循環水耕種「蘋果派」大麻 台中假釋男又起訴

2025/4/2 17:37（4/2 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中李姓男子曾以魚菜共生水耕方式種大麻，遭逮判刑入獄，他假釋後又研發循環式水耕技術種植新品種「蘋果派」大麻，警方於114年1月間查獲大批大麻植株與成品。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月2日
台中李姓男子曾以魚菜共生水耕方式種大麻，遭逮判刑入獄，他假釋後又研發循環式水耕技術種植新品種「蘋果派」大麻，警方於114年1月間查獲大批大麻植株與成品。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中李姓男子曾以水耕方式種大麻，判刑入獄，假釋後又研發循環式水耕技術，種植新品種「蘋果派」大麻；警方今年1月查獲大批大麻成品，並將他逮捕送辦，檢方日前已起訴。

保安警察第三總隊今天發布新聞稿表示，第一大隊日前接獲情資指出，55歲李男疑似在台中架設場地種植大麻販售，立即與台中市警察局刑事警察大隊第四隊、第五分局、第六分局與彰化縣警察局彰化分局、南投縣警察局竹山分局等單位共組專案小組偵辦。

案經辦案人員跟監蒐證後，於今年1月21日前往李男位於台中北屯區北屯路租屋處搜索，當場在地下室內發現循環式水耕大麻場，查獲新品種「蘋果派」大麻植株30棵、大麻種子110顆、大麻花成品9包（重689公克）及水耕設備一批。

警方查出，李男曾於民國105年間，以魚菜共生水耕方式種植大麻遭判刑4年，去年2月假釋出獄後，研發出循環式水耕技術，並自去年6月起承租房屋，將通往地下室通道以特製置物架隱蔽，並以薰香精油掩蓋大麻濃郁氣味，於今年初採收加工首批689公克、市值逾新台幣200萬餘元大麻花成品，還好及時被警方查獲。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方全案詢後，依違反毒品危害防制條例將李男移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

警方說明，新品種「蘋果派」大麻花毒品，具高濃度四氫大麻酚（THC），更容易導致心理及生理上成癮風險，對使用者引發思覺失調造成反應判斷能力降低，導致交通事故案例增加，民眾應提高警覺遠離毒品，避免造成終生遺憾。（編輯：陳仁華）1140402

#三總
#刑事警察大隊
#彰化縣
#警察局
#台中地檢署
#毒品危害防制條例
#蘋果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：