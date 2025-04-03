桃園女疑買飲料起衝突 竟持刀刺傷勸阻者3歲女兒

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園一婦人今天上午到手搖飲店買飲料疑與店家發生爭執後竟拿刀具威脅，附近2女前往勸阻，婦人欲持刀攻擊2女不成，竟刺傷勸阻女子的3歲女兒，女童背部受穿刺傷意識清楚送醫。

據了解，年約50歲婦人上午約10時到桃園區龍安街一處手搖飲店，先是向店員表示要買飲料，隨後又自稱是店面的地主，要求店員撥電話給店長，但電話撥通後，婦人和店長交談後情緒激動，不但摔店員手機還弄亂櫃台，更從包包掏出刀具威脅，並與店員激烈爭執。

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此時，隔壁店家2女子聽聞聲響出門查看並勸阻婦人，但婦人疑情緒不穩，竟轉而持刀欲攻擊2女，2女子在騎樓緊急閃避，婦人眼見攻擊不成，竟轉而衝向一旁，並持刀刺向其中一名女子的3歲女兒一刀，嚇壞附近民眾。

桃園市政府消防局表示，上午10時13分接獲報案後，有小朋友遭不明人士攻擊受傷，緊急派救護車前往協助，現場為一名約3歲女童背部有2公分穿刺傷但意識清楚，經救護人員清洗傷口、包紮止血等救護處置，送往醫院救治。（編輯：李淑華）1140403