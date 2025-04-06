加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市鮮奶週報明上路 持國小學生證超商、全聯及美廉社免費換
首頁 / 社會

6旬男職業貨車駕照路考塞錢賄賂遭拒 嘉院判3月

2025/4/6 13:15（4/6 14:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
6旬蔡男報考職業大貨車駕照，筆試多次才通過，去年6月間路考，被控以1000元賄賂蔡姓路考官，遭拒絕並法辦，嘉檢依賄賂罪嫌起訴，嘉院審結，判3個月徒刑。 圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
6旬蔡男報考職業大貨車駕照，筆試多次才通過，去年6月間路考，被控以1000元賄賂蔡姓路考官，遭拒絕並法辦，嘉檢依賄賂罪嫌起訴，嘉院審結，判3個月徒刑。 圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）6旬蔡男報考職業大貨車駕照，筆試多次才通過，去年6月間路考，被控以新台幣1000元賄賂蔡姓路考官，遭拒絕並法辦，嘉檢依賄賂罪嫌起訴，嘉院審結，判3個月徒刑。可上訴。

嘉義地檢署起訴書指出，蔡男去年4月起報考職業大貨車駕照，直到第4次、同年5月中旬，才通過筆試測驗，並於去年6月間參加大型車駕駛執照路考測驗，現場由嘉義區監理所駕駛人管理科蔡姓約聘人員擔任路考官。

起訴書表示，蔡男完成考驗貨車車身周圍檢查項目，並坐上考驗貨車的駕駛座位，蔡姓路考官則坐在副駕駛座準備進行後續項目考驗；此時，蔡男從上衣口袋拿出現金1000元，順勢欲塞入蔡員左手掌心，作為換取順利通過對價，遭蔡員當場拒絕，隨即終止蔡男路考測驗資格，後續通報監理所政風室處理。

嘉檢指出，蔡員屬於從事公共事務且具有法定職務權限身分的公務員，蔡男以1000元現金行求蔡員讓其順利通過路考，遭蔡員當場拒絕收受，符合貪污治罪條例所謂的「行求階段」，後續檢方偵結依法起訴。

google news透過 Google News追蹤中央社

嘉義地方法院判決書指出，蔡男為求考試順利而將現金塞入蔡員手中，情節尚屬輕微，且蔡男所行求的現金在5萬元以下，依貪污治罪條例相關規定，減輕其刑。

嘉院審酌蔡男以賄賂方式求得路考測驗順利，危害公務員廉潔性，實在不應該，惟念其始終坦承犯行，再考量其自述國小畢業，平常在幫兒子工作等一切情狀。因此，蔡男涉及行求賄賂罪，判處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。褫奪公權1年。（編輯：李淑華）1140406

#嘉義地方法院
#貪污治罪條例
#賄賂
#嘉義地檢署
#嘉義區監理所
#政風室
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

59
更多編輯台推薦新聞：