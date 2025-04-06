假投票詐LINE帳號 刑事局：勿輕易提供驗證碼

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（中央社記者劉建邦台北6日電）刑事局表示，近期LINE帳號遭盜案件頻傳，不法分子透過幫小孩或寵物網路投票拉票等手法，誘騙民眾輸入LINE帳號密碼後盜取帳號，進一步誘騙親友匯款，呼籲勿輕易提交驗證碼。

刑事局呼籲民眾，面對盜用帳號詐騙手法，可採3措施，包含勿隨意輸入社群帳號密碼，若被要求提交一次性防詐驗證碼前應多注意，並關注LINE近期推出的更新版本。

刑事警察局今天發布新聞資料指出，許姓女子日前在Instagram（IG）收到好友私訊傳送投票網址，對方表示小孩參加畫作比賽，希望能捧場網路投票。許女不疑有他，也不知道好友的IG帳號早被盜取，便依指示點選網址並輸入LINE帳號、密碼及手機驗證碼，隨後發現LINE帳號遭盜。

刑事局指出，詐騙集團取得許姓女子LINE帳號後，假借許女名義向LINE帳號內的好友借錢，許女憤而匯款新台幣1元至詐騙集團提供帳戶並報警。

刑事局表示，分析近期詐騙集團手法，例如假借幫忙寵物或小孩的才藝競賽網路票選，投票後騙民眾輸入LINE帳號、密碼，及最重要的一次性驗證碼，藉此盜取帳號。

此外，詐騙集團會假冒知名社群平台業者，以邀請升級認證帳號的手法詐騙，若民眾輸入資料，社群帳號恐被盜取。

刑事局指出，社群平台應善盡管理責任，除協助阻止客戶帳號遭盜，若使用者帳號遭盜時，也應及時協助取回，近期經聯繫LINE公司已獲善意回應，LINE規劃近期將改版，讓帳號被盜的使用者能迅速取回帳號，防親友受騙。

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警方說，詐騙集團藉科技便利性及民眾警戒心不足誘騙被害人，提醒民眾若收到親友發訊息借錢，應提高警覺，且勿點擊不明連結，更別依指示提供LINE帳號、密碼、手機驗證碼或個人資料。

刑事局表示，如遇類似情況，應先保持冷靜暫停與對方聯繫，並以其他方式聯繫親友求證，否則匯款後就難以追回，相關防範方法可至165全民防騙網站，遇詐騙可立即撥165或110諮詢。（編輯：蕭博文）1140406