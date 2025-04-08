檢控金門警介入和解詐取財物 二審認證據不足判無罪

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（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門盧姓員警在非其承辦案件中，受友人委託處理和解，檢控盧員從中詐取財物，法院一、二審均認證據不足證明犯行判無罪；盧員在此案非法蒐集個人資料，二審考量與被害人和解等改判較輕刑度。

根據福建高等法院金門分院判決書，盧員因受友人聯繫，通知值班員警尋找並逮捕友人女兒遭性侵案之加害人，之後盧警受友人委託協助處理此案和解事宜，並自加害人處收受和解金新台幣30萬元。

檢察官認為，盧員在此案假冒承辦員警，施用詐術要求加害人和解，並計畫私扣部分和解金，且盧員在被拘提時仍未將收到的30萬元和解金交付友人，認為盧員涉犯利用職務上機會詐取財物罪嫌，因此提起公訴。

判決指出，加害人本就有和解意願，且根據此案證人證詞，案發當天是由其他員警實行逮捕及製作筆錄，盧員之後受託與加害人聯絡時未假冒自己是此案承辦員警，也沒有施壓和解等情形，與加害人聯繫是為溝通、不要再有騷擾當事人行為及應把握和解機會等。

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關於和解金30萬元未交付部分，委託盧員處理和解事宜的友人在此案審理時表示，因當初談和解總數是150萬元，不想分開收取，所以沒有先向盧員收錢；判決也表示，友人與盧員之後有約定交付和解金，但因盧員被羈押所以未及交付，盧員並無侵占犯行。因此，法院就利用職務上機會詐取財物罪部分，認為檢察官提出證據不足以證明盧警犯行，維持一審判決盧員無罪。

此外，盧員在此案及其他案件中，有非法蒐集、利用民眾個人資料行為，一審判執行有期徒刑3年，二審考量盧員坦承犯行，也已與被害人達成和解、調解，因此改判應執行有期徒刑2年10月、褫奪公權3年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140408