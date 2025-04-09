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東森政論遭指中媒盯哨遂提告 北檢不起訴處分

2025/4/9 10:20
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（中央社記者謝幸恩台北9日電）自由時報去年報導中國官媒人員涉入台灣某電視台政論節目製作，孫姓男子在臉書點名為東森新聞台的決戰關鍵、關鍵時刻，東森對孫男提告加重誹謗。北檢今天把孫男不起訴處分。

民國113年6月25日自由時報報導「黨政人士：有中媒記者肩負政治任務」新聞，內容提及「傳國內某政論節目，中國新華社駐台記者棚內盯哨，中共官媒在台參與製作政論節目」等語。

當天下午，孫男在其臉書（Facebook）發文指出，「就是《決戰關鍵》啦」、「《自由時報》今天報導：由於台辦的要求與習慣新聞自由的台媒落差太大，被接觸的眾多媒體中，僅有一家允諾合作」、「東森新聞台政論節目《決戰關鍵》兩個多月前開播，以當紅帶狀節目《關鍵時刻》為模板」。

東森電視公司認為，孫男的不實言論，足以貶損其名譽及社會評價，因此對其提告刑法加重誹謗罪。

孫男到案後供稱，他瀏覽自由時報後而做出評論，事前查證新華社的駐台記者名字，且當天即有網友指出自由時報所指的就是決戰關鍵。

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孫男另辯稱，決戰關鍵是新節目，關鍵時刻是至今很紅的節目，據此比對自由時報報導後，僅這2個節目符合；東森另一個政論節目57爆新聞曾提及自由時報記者向東森求證，關鍵時刻主持人劉寶傑也說自由時報所指的是決戰關鍵。

台北地檢署檢察官偵查後認為，孫男發文前有合理查證，依其所獲資訊，合理相信其言論為真實，且敘明是引用自由時報，認為孫男主觀無誹謗故意或實質惡意，且東森對公眾有影響力，應受到公眾較大程度，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：林恕暉）1140409

#台北地檢署
#東森新聞台
#北檢
#自由時報
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