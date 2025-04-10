涉竊錄升等審查會議 台大前助理教授遭起訴

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（中央社記者林長順台北10日電）台灣大學文學院邱姓前助理教授，涉嫌於112年間在升等審查會議的會議室內裝設智能攝影機，竊錄非公開的會議內容。台北地檢署今天依刑法無故竊錄他人非公開活動罪嫌起訴邱女。

檢方調查，邱女原為國立台灣大學文學院華語教學碩士學位學程助理教授，明知審議研究升等著作是秘密會議，會議過程均為保密，僅有審查委員能進入會議室進行討論審查，竟於民國112年12月14日召開的112學年度第3次學術委員會審查教師升等案件會議（升等審查會議）前，到會議室內裝設智能攝影機。

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檢方查出，邱女將有即時觀看功能的智能攝影機裝設在會議室內水槽櫃下方隱蔽處，連接會議室電源，並在開會前先行進入會議室查看智能攝影機運作情形，確認攝影機開啟狀態，並調整鏡頭，全程竊錄升等審查會議審議邱女等人研究升等著作的非公開活動情形及相關言論、談話內容。

檢方指出，該學程劉姓副教授翌日反映邱女對該升等審查會議過程知之甚詳，而通知行政組員前往會議室查看，才在會議室水槽櫃下發現智能攝影機，因而報警處理。檢察官今天依刑法無故竊錄他人非公開活動罪嫌起訴邱女。（編輯：李錫璋）1140410