東市強國街火場再尋獲1遺體 累計2房客死亡

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東市強國街8日發生出租民宅火警，當時葉姓男房客嗆傷後不治。警消事後聯繫其餘房客，聯絡不上顏姓女房客，警消人員昨傍晚在火場2樓找到已死亡顏女，報請檢方相驗死因。

台東市強國街透天民宅加蓋鐵皮屋隔成6間出租，8日晚8時許先在1樓冒出濃煙，接著竄出火舌，火勢猛烈，路人聽到2樓有人求救聲。

警消人員趕到現場，半小時後撲滅火勢，進入清查火場在2樓發現房客50歲葉姓男子嗆傷無生命跡象，送醫後宣告不治。

事後警消人員根據房東提供的住宿名單聯絡房客，但一直聯絡不上40歲顏姓女房客，昨日傍晚在火場2樓找到顏女，身體沒有明顯外傷。

台東縣警察局台東分局偵查隊隊長林義博今天告訴中央社記者，台東警察分局於昨日下午5時15分接獲消防局通報，指在8日晚間發生於台東市強國街之住宅火警現場，經消防人員後續進行火場調查時，在2樓房間內雜物堆中發現一具遺體。

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警方接獲通報後，隨即派遣鑑識人員前往現場進行勘驗與蒐證，經查死者為居住於2樓房客，並已報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

林義博表示，案發後疑似縱火的林姓女房客事發約2小時遭警方拘提到案，9日移送台東地檢署，檢察官向法院聲押獲准，警方將持續深入調查，蒐集相關證據釐清案情。（編輯：林恕暉）1140411