國1南向彰化員林段4車事故 8人意識清楚受傷送醫

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）國道1號南向217.3公里彰化員林路段，今天清晨近5時發生4車事故，造成1輛大貨車側翻，共8人受傷送醫，意識均清楚，詳細肇事原因仍待國道警察釐清。

彰化縣消防局今天清晨4時57分接獲報案，指稱國道1號南向員林路段發生車禍，疑有人受傷；消防人員抵達現場後，發現駕駛及乘客共9人，其中1輛營半聯結車及1輛小客車駕駛已自行脫困，胸部及肩部疼痛，意識清楚。

另外，1輛大貨車有6人受傷，分別有肢體擦傷及頭部、肩部、胸部疼痛等傷勢，其中2人由消防人員架梯引導協助脫困。

消防人員表示，整起事故共8人受傷送醫，另有1人陪同就醫。

國道公路警察局第三公路警察大隊初步了解，張姓男子駕駛營半聯結車行駛於中線車道，疑因失控自撞內側護欄後，停於外側車道及路肩；黎姓男子駕駛大貨車行駛中線車道，因閃避不及發生擦撞，並側翻於中線及外側車道。

大貨車再遭行駛於中線車道的陳男自小客車追撞，之後何姓女子駕駛自小客車行駛於中線車道，輾壓這起事故的車損碎片而肇事。

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國道警察表示，駕駛人經檢測均無飲酒情形，現場於上午6時50分排除，詳細肇事原因仍待調查。

國道警察第三大隊呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素為未保持安全距離，依法可處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，駕駛人應遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。（編輯：張銘坤）1140413