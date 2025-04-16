康和證券前董事長涉掏空 北檢諭令150萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）上櫃公司康和證券鄭姓前董事長等人涉製作不實顧問契約掏空公司逾億元。北檢昨天指揮搜索，並約談鄭男等人說明。檢察官訊後，今天凌晨諭令鄭男150萬元交保，限制出境、出海。

此外，鄭姓創辦人以新台幣135萬元交保，蕭姓被告以120萬元交保，陳姓被告以100萬元交保，均限制出境、出海。黃姓被告、陳姓被告均以10萬元交保，蘇姓被告20萬元交保，阮姓被告3萬元交保。鄭姓現任董事長無保請回。

康和證券、康和期貨昨天發布重大訊息指出，公司所有作業均依照相關規定辦理，將全力配合檢調單位調查，調查程序目前對公司財務、業務無影響。

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檢調獲報，鄭姓前董事長等人於民國90年至110年間涉嫌找數名親友與公司簽訂不實顧問契約，每人每月領取不實顧問費新台幣數萬元，20年來總計掏空公司逾億元。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局台北市調查處兵分16路，搜索康和證券公司、旗下康和期貨公司及鄭男等被告的住居所，並約談鄭男及親友等人，全案朝違反證券交易法特別背信罪及洗錢防制法等罪嫌方向偵辦。（編輯：李錫璋）1140416