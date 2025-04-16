中國籍人士稱投奔自由 闖高登軍事管制區遭起訴

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（中央社記者潘欣彤連江縣16日電）中國籍庄姓人士今年除夕駕船闖入高登海域並停留，檢方與海巡獲報後隨即逮捕。庄男一度供稱想投奔自由。檢方今天偵結並起訴，請求法院從重量刑，但初步排除中共灰色侵擾動機。

連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，中國籍庄姓人士因侵入軍事管制區禁止限制水域，雖聲稱欲投奔自由，但仍構成違反入出國移民法第74條第1項，且屬重大影響國境安全行為，檢方今天偵查終結，依法提起公訴並請求法院從重量刑，以維護兩岸互動秩序。

連江地檢署表示，庄姓人士今年1月28日除夕當天，獨自駕船自大陸地區出發，關閉AIS定位系統後，擅自闖入高登島軍事管制區周邊海域，並於漁民作業平台停留。檢方獲報後指揮海巡署艦隊分署偵辦，當場查獲並逮捕庄男。訊後向福建連江地方法院申請羈押獲准，現仍羈押中。

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連江地檢署主任檢察官蔡杰承告訴中央社記者，訊問動機時，庄姓人士先說欲投奔自由，並透過友人聯絡海巡單位表達欲被逮捕意願。後又說因在中國官司纏身，與家人爭吵後負氣離家等，說詞反覆。檢方傳喚證人及調查庄男手機後，初步排除其有為中共執行灰色侵擾動機。

連江地檢署透過新聞稿強調，連江縣為台灣與中國大陸地區間特殊鄰接地帶，中國籍人士入台本有合法適當管道，應遵守兩岸條例、入出國移民法等相關規範，善意互動往來。若有非法侵擾軍事管制區與禁限制水域行為，將依法嚴懲，以維護兩岸互動秩序。（編輯：林恕暉）1140416