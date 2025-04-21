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海巡署高階人事異動8人 北部分署長宋子陽任主秘

2025/4/21 16:16
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（中央社記者黃麗芸台北21日電）為因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，海洋委員會海巡署今天發布今年第2波高階人事異動名單，共計8人，其中北部分署分署長宋子陽調任海巡署主秘，即日起交接、到任。

由於海巡署主秘黃世賢屆齡退休，海巡署下午發布新聞稿表示，為因應當前國際情勢及灰色地帶侵擾，持續提升海巡署單位運作效能與強化組織領導，海委會已核定發布海巡署今年第2波高階人事調整案，共計8人，即日起交接、上任。

相關異動名單為，如下：海巡署主任秘書：由北部分署分署長宋子陽調任。北部分署分署長：由巡防組組長廖雲宏調任。海巡署巡防組組長：由後勤組組長洪伯昇調任。海巡署後勤組組長：由南部分署副分署長陳朝陽陞任。南部分署副分署長：由北部分署副分署長蔡勝利調任。北部分署副分署長：由北部分署主任秘書李思賢陞任。北部分署主任秘書：由第三巡防區指揮部主任鄭騰詳調任。第三巡防區指揮部主任：由第七岸巡隊隊長林乾瓊陞任。

海巡署表示，此次人事異動秉持專業、經驗及使命感並重的原則，以強化海巡署的勤務能量及精準執法，確保海域安全為綜合考量，期望透過具豐富實務經驗的內、外勤主管相互交流，以有效完成當前各項海域執法重點工作。

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本次8位新任高階主官（管）均遴派具豐富實務工作經驗且深具績效的幹部調任，海巡署說，這象徵組織運作與勤務效能上的再升級，期待8人持續秉持「保障海疆安全、維護海域治安、守護人民平安」的使命，以專業、創新與服務精神處理各項業務。

海巡署說，近期因應國際情勢變化，將持續強化海上執法、海域巡邏及應變機制，積極推動智慧海巡科技，提升監控與應變效能，並深化與國際合作，共享海域安全資訊，以應對瞬息萬變的海洋局勢，確保台灣海域的安全與穩定。（編輯：方沛清）1140421

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