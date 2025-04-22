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北市議員秦慧珠送快篩涉賄選 不起訴確定

2025/4/22 08:34（4/22 09:08 更新）
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台北市議員秦慧珠（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北22日電）國民黨台北市議員秦慧珠等人拚111年九合一選舉連任，被控以中國製快篩試劑贈里民涉賄選，北檢予以不起訴處分，並依職權送高檢署再議，高檢署昨天駁回確定。

法務部調查局台北市調查處獲報，指秦慧珠參選民國111年底的九合一選舉，透過管道向中國採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，並於晚會上贈予選民以尋求連任支持，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

台北地檢署偵查後認為，秦慧珠贈送快篩試劑行為處於競選前夕，也是賄選與公益活動間的灰色地帶，應盡量避免。

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北檢指出，秦慧珠於晚會上沒有表達請求選舉支持的言語、服裝及旗幟，且領取者也沒限定選民，難認已達賄選的對價關係，罪嫌不足，予以不起訴處分。

北檢檢察官依職權送台灣高等檢察署再議，經高檢署審查後，認為再議無理由，昨天駁回，秦慧珠不起訴確定。（編輯：張銘坤）1140422

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