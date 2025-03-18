北市議員秦慧珠送快篩試劑涉賄選案 獲不起訴

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（中央社記者劉世怡台北18日電）國民黨北市議員秦慧珠等人拚111年九合一選舉連任，被控以中國製快篩試劑贈里民涉賄選。北檢今天審酌發放對象不分里民選民，路人也可領等情形，罪證不足，處分不起訴。

同案被告里長郭秀鳳也因罪證不足，獲處分不起訴；協助採購快篩試劑的朱姓男子因已死亡，處分不起訴。

台北地檢署不起訴書表示，調查局台北巿調查處移送意旨略以，時任議員秦慧珠及里長郭秀鳳參選民國111年底的九合一選舉，為求連任，透過朱姓男子向中國採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑。

移送意旨指出，秦慧珠及郭秀鳳於111年8月24日晚間舉行贈送快篩試劑活動，並向到場有投票權的里民要求投票支持，秦慧珠及郭秀鳳各發送200、50劑快篩試劑。

檢方表示，秦慧珠及郭秀鳳贈送快篩試劑行為，處於競選開始前夕，且當時2人為現任民意代表舉辦活動，即遊走於賄選與公益活動間的灰色地帶，應盡量避免。

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北檢指出，依證據顯示當天現場各項情境，秦慧珠及郭秀鳳沒有直接表達請求選舉支持的言語、服裝及旗幟，且領取者也沒限定須是有投票權的里民，包含路人，或是1歲幼童在大人領取後吵著要試劑也有拿到，因此難以推認已達賄選的對價關係。

檢方表示，此件依據所調查的現有事證，不足以認定秦慧珠及郭秀鳳行為構成犯罪，以罪證不足為由，處分不起訴。朱男部分，因他於112年間死亡，依法處分不起訴。（編輯：戴光育）1140318