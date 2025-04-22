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竹北男涉虐童潛逃 同案堂弟遭限制出境出海8個月

2025/4/22 19:45
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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹北市2名葉姓教練為堂兄弟涉不當對待幼童遭起訴獲交保，堂兄棄保出境遭通緝。新竹地院指出，堂弟若逃亡有人可接應於國外生活無虞，裁定限制出境、出海8月，可抗告。

起訴資料指出，2名葉姓教練去年8月受同事委託協助照顧2名幼童，涉假借管教命令2名幼童罰站或要求以雙手撐地等反覆虐待、折磨，葉姓教練等人遭羈押禁見，新竹地檢署依傷害、強制等罪嫌起訴。

起訴後，新竹地方法院當時分別裁定2名葉姓教練各以新台幣100萬元與300萬元交保，並限制住居，需定期向派出所報到。

新竹地方法院3月底開庭時，以300萬元交保的葉姓堂兄無故未到，經查已出境，後續沒入300萬元保證金、發布通緝，並函請外交部領事事務局註銷這名葉姓教練的護照。

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此案發生棄保潛逃狀況，新竹地方法院裁定指出，葉姓堂弟涉故意對兒童犯3人以上共同剝奪行動自由罪嫌，審酌重罪常伴有逃亡的高度可能，堂弟過去有多次出境紀錄，且堂兄已出境遭通緝等情形。

法官表示，綜合上述考量，葉姓堂弟若逃亡國外仍有親人可接應、能在國外生活無虞，認為具有逃匿出境的動機與能力，藉以逃匿境外規避審判及刑罰執行的可能性高，裁定限制出境、出海8個月，可抗告。（編輯：戴光育）1140422

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