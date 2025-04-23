乘客行為異常 計程車開往派出所報案逮詐欺車手

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市1名計程車司機日前載到行徑異常乘客，除不斷更改目的地，講電話時還不斷提到「面交」，司機察覺有異開往派出所，成功協助警方逮捕詐欺面交車手，獲得5萬元檢舉獎金。

新竹市警察局今天發布新聞稿指出，警政署推「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，號召全民檢舉詐欺取款車手，經警方成功拘提或逮捕車手到案，即可獲頒新台幣5萬元檢舉獎金。

竹市警局指出，1名計程車司機日前在新竹轉運站載客時，察覺乘客在車程中多次更改目的地，且不斷以手機聯繫疑似共犯，內容涉及「面交」等詞，司機悄悄將乘客載往派出所報案。

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警方指出，現場逮捕50歲詐欺面交車手，查扣35萬元現金與涉案手機、工作證及收據等贓證物，後續也聯繫到被害人取回被騙款項，全案移送新竹地檢署偵辦。

根據統計，竹市警局表示，今年1月至今，竹市受理假投資及假交友（投資詐財）案件已超過350件，財損金額高達新台幣5億6000萬元，呼籲民眾提高警覺，若發現異常可撥打110報案專線、165反詐騙電話。（編輯：李錫璋）1140423