三地能源：配合檢調調查 盼速釐清案情

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（中央社記者張建中新竹24日電）三地能源日前遭檢調單位搜索調查，三地能源今天表示，將全力配合調查，期能盡快釐清案件事實，公司財務業務並無影響。

檢調調查無黨籍前台南市議長郭信良等人涉光電開發弊案，22日前往三地能源、營造廠、台南市議員辦公室等15處執行搜索及扣押相關證物，並傳喚相關被告、證人到庭。

三地能源發布聲明指出，旗下各項業務均由專業經理人負責，並以嚴謹標準落實財務、營運管理制度與查核，公司財務和業務並無影響，將全力配合檢調調查，期能盡快釐清案件事實。

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三地能源表示，旗下業務涵蓋太陽光電、儲能、電動車充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售及碳盤查服務，深耕台灣綠能市場，受惠太陽光電、電動車充電服務等業務動能持續放大，今年第1季營收達新台幣2.49億元，年增6.4%。

為增添未來營運成長動能，三地能源指出，將持續推升太陽光電發電規模，並布建自有工程團隊，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務等。（編輯：張良知）1140424