85大樓遭國外極限玩家攻頂 警：已觸法將釐清身分

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）國外極限運動玩家Tom今天在個人社群貼上攻頂高雄85大樓的影音，轄區苓雅警分局表示，當事人行為涉觸犯公共危險罪和侵入住居罪，將調閱影像釐清身分後通知到案。

多次攻頂各國高樓的國外極限玩家Tom今天在個人社群IG分享站上高雄85大樓頂端的照片和影片，照片中的他戴著黑色面罩、打著赤膊，從大樓頂端俯視整個高雄市，但並未釋出攻頂過程影音。

高雄市政府警察局苓雅分局下午回應，警方目前未接獲相關報案。經檢視貼文發現當事人攀登85大樓樓頂尖端拍照。

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警方指出，當事人行為涉嫌違反刑法第185條公共危險罪第1項以他法致生往來危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金，或同法第306條侵入住居罪第1項無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

警方目前已與大樓管委會及管理方聯繫，並派員調閱影像，將釐清當事人身分後通知到案說明。也呼籲民眾從事挑戰運動務必遵守法律，切勿罔顧自身及他人安全而觸法遭送辦。（編輯：郭諭儒）1140425