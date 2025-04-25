加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

85大樓遭國外極限玩家攻頂 警：已觸法將釐清身分

2025/4/25 17:32（4/25 18:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國外極限運動玩家Tom在社群貼出攻頂高雄85大樓的照片。（圖取自instagram.com/street__vision）
國外極限運動玩家Tom在社群貼出攻頂高雄85大樓的照片。（圖取自instagram.com/street__vision）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄25日電）國外極限運動玩家Tom今天在個人社群貼上攻頂高雄85大樓的影音，轄區苓雅警分局表示，當事人行為涉觸犯公共危險罪和侵入住居罪，將調閱影像釐清身分後通知到案。

多次攻頂各國高樓的國外極限玩家Tom今天在個人社群IG分享站上高雄85大樓頂端的照片和影片，照片中的他戴著黑色面罩、打著赤膊，從大樓頂端俯視整個高雄市，但並未釋出攻頂過程影音。

高雄市政府警察局苓雅分局下午回應，警方目前未接獲相關報案。經檢視貼文發現當事人攀登85大樓樓頂尖端拍照。

google news透過 Google News追蹤中央社

警方指出，當事人行為涉嫌違反刑法第185條公共危險罪第1項以他法致生往來危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5000元以下罰金，或同法第306條侵入住居罪第1項無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞土地或船艦者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

警方目前已與大樓管委會及管理方聯繫，並派員調閱影像，將釐清當事人身分後通知到案說明。也呼籲民眾從事挑戰運動務必遵守法律，切勿罔顧自身及他人安全而觸法遭送辦。（編輯：郭諭儒）1140425

#大樓管委會
#高雄85大樓
#警察局
#苓雅分局
#高雄市
#85大樓
延伸閱讀
國外網紅闖七堵車庫、攀爬行駛中列車 台鐵：違法侵入已報警網紅吃賣場商品不付錢嘲諷「客家精神」 客委會：無知行為晚安小雞與阿鬧直播造假 柬埔寨判刑2年罰3萬元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：