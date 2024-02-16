網紅吃賣場商品不付錢嘲諷「客家精神」 客委會：無知行為

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）日前有網紅發布教民眾在賣場如何不花錢還可以吃到爽的影片，嘲諷「客家精神」。客委會副主委周江杰今天譴責，這是使用刻板印象貼特定族群標籤，藉此賺取流量，是無知行為。

某影音創作者團隊，1月27日公開發布一則大賣場惡搞影片，擅自拆封貨架商品，更將拆封後商品逕行放回架上，影片中竟打上「客家精神」族群歧視字樣，引起全國譁然。

周江杰今天於客委會例行記者會上，譴責這名網紅影片內容使用刻板印象，對特定族群貼標籤來賺取流量，沒有實質內容，顯示創作能力不足，是無知行為。

周江杰也說明，為持續推動客家文化活動，客委會今年將支持15到18歲客家在校生，具備客英語能力者赴紐澳參與國際事務活動，報名期限為4月12日。

其次，客委會也發起「客語家庭募集活動」，只要家庭內至少2名家人說客語，錄下短影片發布，將送禮券、咖啡，目前已有259人報名，募集活動舉辦到12月。

周江杰並說，今年增加新台幣2000萬元預算宣傳推動客家語言活動，規劃與6大通路合作舉辦「世界母語日」，也會在台鐵、台北、台中、高雄、桃園機場捷運等大眾運輸上做宣傳，讓更多人了解客家文化。

客委會說明推動客語為通行語成果，112年客庄地區公務人員通過客語能力認證有7486人，比107年增加3680人，覆蓋率成長110%。112年客庄地區教育人員通過客語認證人數3636人，比107年增加941人，覆蓋率成長31.8%。

還有112年中央部會通過客語能力認證人數，成長最多的3個部會依序是教育部增加44人、經濟部增加20人，以及農業部增加20人。（編輯：陳清芳）1130216