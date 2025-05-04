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宜蘭警超商埋伏 大外割壓制逮詐團車手

2025/5/4 18:00（5/4 19:01 更新）
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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭一名男子遭詐騙20萬元買股票，直到警方說明後驚覺受騙配合警方辦案，與詐團約定在超商見面交款，車手簡姓男子現身後，埋伏員警以大外割，將簡男壓制在地逮捕，詢後送辦。

宜蘭縣礁溪警分局執行潛在被害人查訪時，發現一名被害人今年3月間，經朋友分享股票投資群組加入假投資網址，被害人依犯嫌指示交付款項購買股票，直至警方說明後，被害人才驚覺受騙，損失新台幣20萬元。

由於被害人與詐騙集團仍保持聯繫，礁溪警分局組成專案小組偵辦，並透過被害人與詐騙集團約定2日中午12時，在宜蘭轉運站附近超商面交15萬元，被害人見簡男現身，先上前聊幾句後便退到走道，埋伏員警見狀以大外割將簡男壓制在地，另2名員警隨後上前協助逮捕簡男。

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警方除查扣面交現金15萬元及手機外，另查獲毒品安非他命1包等證物，全案詢後依違反詐欺罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦，警方後續將溯源追查詐團共犯及毒品來源。

礁溪警分局今天表示，內政部警政署自4月1日起，實施「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉詐欺案件，由警方成功拘捕犯嫌移送地檢署偵辦者，經審核通過可獲頒5萬元檢舉獎金。（編輯：李錫璋）1140504

#內政部
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#礁溪警分局
宜蘭一名男子遭詐騙新台幣20萬元買股票，驚覺受騙後配合警方辦案，日前與詐團約定在宜蘭轉運站附近超商面交15萬元，埋伏員警以大外割將車手簡姓男子壓制在地逮捕，詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月4日
宜蘭一名男子遭詐騙新台幣20萬元買股票，驚覺受騙後配合警方辦案，日前與詐團約定在宜蘭轉運站附近超商面交15萬元，埋伏員警以大外割將車手簡姓男子壓制在地逮捕，詢後送辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月4日
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